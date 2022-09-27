Депутат Останина предложила ставить пациентов ПНД на учет в СК | 360°

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Депутат Останина предложила ставить пациентов ПНД на учет в СК

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Пациенты психоневрологического диспансера должны также состоять на учете в Следственном комитете. С таким предложением выступила  председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, написал сайт News.ru.

Так она прокомментировала инициативу депутата Госдумы Константина Затулина провести консультации по вопросу о восстановлении в стране смертной казни после трагедии в Ижевске.

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«У нас народ и так напуган, это несвоевременное предложение. Половина людей в депрессии пребывает, куда еще? Давайте обеспечим нашим гражданам нормальные возможности, душевно успокоим», — отметила Останина.

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Пациенты ПНД могут стоять на учете в СК, чтобы органы могли вовремя контролировать подозрительное поведение, пояснила депутат.

Утром 26 сентября вооруженный мужчина ворвался в школу в Ижевске и открыл стрельбу. Погибли 17 человек, сам преступник покончил с собой.

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