Депутат Останина предложила ставить пациентов ПНД на учет в СК | 360°

Все новости
Общество
27 сентября 2022, 23:42
Прием заявлений на отсрочку от призыва для IT-специалистов начали на «Госуслугах»
Спецоперация
27 сентября 2022, 23:37
Спецоперация была бы не нужна, если бы Запад заставил Киев соблюдать права человека — Небензя
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Власть
27 сентября 2022, 23:13
«Итоги очевидны». Медведев приветствовал возвращение в Россию Донбасса и освобожденных территорий
Мир
27 сентября 2022, 23:04
Сроки восстановления «Северного потока» невозможно оценить — Nord Stream AG
Подмосковье
27 сентября 2022, 22:57
Лифты в домах на улицах Дружбы и Маяковского в Химках отремонтировали
Мир
27 сентября 2022, 22:46
Пасечник попросит Путина рассмотреть вопрос о вхождении ЛНР в состав России
Мир
27 сентября 2022, 22:39
Министр энергетики Дании отверг неосторожность как причину повреждения «Северных потоков»
Спецоперация
27 сентября 2022, 22:32
Более 98% избирателей поддержали вхождение ЛНР в состав России
Общество
27 сентября 2022, 22:14
Более 81% жителей Херсонской области захотели воссоединиться с Россией