Депутат Останина охарактеризовала типы женщин без детей | 360°

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Депутат Останина охарактеризовала типы женщин без детей

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Глава думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина прокомментировала растущий интерес к отказу от деторождения. Депутата процитировало ИА НСН.

«В 28 раз увеличилась доля контента в социальных сетях по пропаганде отказа от деторождения. За шесть лет ровно в 28 раз, то есть, интерес к этому очень большой», — уточнила парламентарий.

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Она выделила три группы людей внутри идеологии чайлдфри. К первой категории, по словам парламентария, относятся люди, которые ненавидят детей и против того, чтобы их вынашивать. В другой категории люди, живущие для себя.

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«Я бы выделила еще третью группу — это люди, которые понимают, что не могут пока с этим справиться, неуверенность, это особенность нашего общества», — добавила Останина.

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