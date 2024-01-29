Общество 29 января 2024, 19:00 Депутат Останина объяснила, что меры поддержки многодетных семей действуют до совершеннолетия старшего ребенка

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Статус многодетности для семей с тремя и более детьми закреплен законом пожизненно, однако меры поддержки не бессрочны. Об этом в пресс-центре НСН рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Она объяснила, что многодетная семья останется в таком статусе навсегда. Однако государство будет поддерживать ее до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года в случае, если он учится очно.

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«Меры социальной поддержки перестают действовать. Например, бесплатные посещения культурных мероприятий и так далее. Мы мечтали о другом, чтобы не только статус был пожизненным, но и меры тоже», — отметила депутат.

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