Общество 29 января 2024, 19:00 Депутат Останина назвала нехватку денег одной из причин разводов в России

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Нехватка денег по-прежнему является одной из главных причин разводов в России. Об этом в пресс-центре НСН рассказала глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

По ее словам, также в списке последствия поспешных браков и бытовые трудности. Но в последнее время в России набирают популярность фиктивные разводы, чтобы люди могли получать пособия.

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«Так, с 1 января единой пособие выплачивается только семьям, в которых доход на одного члена семьи ниже одного прожиточного минимуму. 62% семей с детьми оказались вне зоны этого пособия, стали резко оформлять разводы фиктивные», — объяснила депутат.

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