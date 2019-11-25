Депутат Олейников оценил идею с созывом международного трибунала по провокации в Керченском проливе
Первый зампред думского Комитета по международным делам Юрий Олейников обсудил с РИА ФАН предложение крымских властей созвать международный трибунал по расследованию случая в Керченском проливе, который произошел прошлой осенью.
Крым созовет международный трибунал по провокации в Керченском проливеПодробнее
Законодатель выразил уверенность, что у России есть все основания на предъявление претензий к Киеву за ту провокацию. Кроме нее, есть ряд и других вопросов, которые требует разбирательства.
В частности, речь идет о водной и энергетической блокаде Крымского полуострова со стороны Незалежной.
«Депутат от Крыма Наталья Поклонская, которая хорошо знает правовые особенности всех этих агрессивных действий со стороны Украины, будет этими вопросами заниматься», — пояснил парламентарий.
Он добавил, что сейчас главная задача заключается в развитии Крыма и выстраивании нормальных и прагматичных отношений с Украиной.