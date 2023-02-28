Общество 28 февраля 2023, 12:12 Депутат Олег Матвейчев рассказал, что Китай способен довести США до голода

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Китай может довести США до финансового краха, но не заинтересован в слишком быстром ослаблении Запада. Об этом Ura.ru рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев.

По его словам, США являются одним из главных потребителей китайских товаров, поддерживая тем самым экономику страны. Поэтому мгновенный крах Запада не выгоден для КНР в отличие от медленного ослабления.

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«Китай в этом смысле не заинтересован в том, чтобы Запад ослаб очень резко. Это большой удар по экономике, следовательно, по социальной сфере, всей политической стабильности страны. Это обоюдоострое оружие. Но если им будет бить сама Америка, то Китай тоже будет дозировано применять какие-то меры, которые будут приносить боль США», — сказал Олег Матвейчев.

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Но депутат добавил, что если США будут перегибать палку, то полки американских магазинов могут полностью опустеть. Кроме того, у КНР есть и другие рычаги давления.