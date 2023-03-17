Общество 17 марта 2023, 00:25 Депутат Оглоблина рассказала, как вернуть молодых специалистов в села Депутат Оглоблина заявила, что государство должно оказывать поддержку рабочим в селах

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Деревня и села и нуждаются в молодых специалистах. Заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Юлия Оглоблина рассказала, как привлечь их на работу, передала «Вечерняя Москва».

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По словам специалиста, государство должно оказывать поддержку всем молодым специалистам, которые готовы работать за пределами крупных городов. Оглобина подчеркнула, что «Российский союз сельской молодежи» готов консультировать и помогать всем работникам, которые хотели бы возрождать села, написал «Петербургский дневник».