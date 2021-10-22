Депутат обвинил Ельцина в распаде СССР

Распад СССР был выгоден первому президенту России Борису Ельцину, поскольку он хотел оказаться у власти. Таким мнением поделился в эфире «Радио 1» депутат Госдумы Юрий Синельщиков.

По мнению депутата, Ельцин «отомстил» власти и советскому народу.

«Ему нужно было самостоятельное удельное княжество и чувствовать себя царем российским», — заявил Синельщиков.

По его словам, также сыграла роль в распаде Союза и бездарность руководителей из числа коммунистов, добавили «Дни.ру».