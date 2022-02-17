Депутат обсудят законы о соцподдержке на Ямале

Депутаты Ямала проведут заседание, на котором обсудят законопроекты о соцподдержке местных жителей. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Уточняется, что это первое заседание в 2022 году. Главные темы — стратегия социально-экономического развития региона, закон о налогах и социальная поддержка граждан.

«Планирую вынести на слушание депутатов план законодательных работ, он в основном касается указов президента. Работа хоть и напряженная, но она будет у нас плодотворной», — рассказал председатель ЗС ЯНАО Сергей Ямкин.