Депутат обратил внимание на неравномерное распределение аптек в РФ

Первый зампред думского комитета по охране здоровья Федот Тумусов указал, что в городах очень много аптек, а в некоторых отдаленных населенных пунктах их вообще нет, и местным жителям негде покупать лекарства. Парламентария процитировала радиостанция «Говорит Москва».

«Но сейчас очень быстро развиваются аптечные сети, и они потихоньку вытесняют маленькие аптеки. Цены на жизненно важные лекарства регулируются, и рентабельность не такая большая, чтобы содержать такое количество аптек», — заметил депутат.

Он отметил, что регулирование рынка будет происходить естественным путем. По его словам, сокращение аптек в стране является объективной тенденцией.