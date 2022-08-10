Депутат обозначил необходимость комплексной программы по борьбе с алкоголизмом

Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что необходимо создать комплексную программу по борьбе с алкоголизмом. Законодателя процитировало ИА НСН.

«Нам нужна единая программа, в которой будет сосредоточен набор мер, которые позволят бороться с алкоголизацией населения», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, спиртное должно продаваться только в специализированных магазинах. Также нужна хорошая социальная реклама и просветительская работа с привлечением СМИ и общества трезвенников. Кроме того, по мнению Нилова, необходимо жестко контролировать продажу алкоголя подросткам.

«Программа должна ситуацию улучшить, потому что мы по уровню потребления алкоголя находимся в критической зоне», — обратил внимание депутат.