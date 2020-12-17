Сахалинский депутат объяснил свой призыв воспитывать в детях культуру употребления алкоголя

На выступлении во время заседания Южно-Сахалинской городской думы, где депутаты обсуждали вопрос о переносе алкомаркетов дальше от школ, женщина высказалась, что власти борются не с последствиями проблемы. По ее мнению, чтобы не приходилось переносить ларьки с алкогольной продукцией, «кошмарить бизнес», нужно с детства воспитывать культуру употребления алкоголя.

«Надо воспитывать детей, заниматься их досугом, объяснять, что такое алкоголь, с какого возраста его нужно принимать, какие алкогольные напитки можно принимать, какие категорически нельзя, воспитывать культуру употребления алкоголя. Говорить о том, что мы не пьем, ну, это неправильно и лицемерно», — сказала Кириллова.

Если заполнить пробелы в воспитании, то проблем с тем, где находится алкомаркет, не будет.

Также она отметила, что вопрос поднимался не о специализированных алкогольных магазинах, а о смешанных. Майя Кириллова считает, что некоторые депутаты прикрывают свой пиар заботой о детях.