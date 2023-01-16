Эксклюзив 16 января 2023, 11:58 Депутат объяснила свое предложение тратить маткапитал на оплату ЖКХ Депутат Лантратова: надо разрешить тратить маткапитал на оплату ЖКХ РИА «Новости»

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Деньги, полученные в рамках материнского капитала, нужно разрешить тратить на оплату услуг ЖКХ. Ведь эти средства порой лежат годами на счетах, а они должны работать на благо получивших выплаты. Об этом заявила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с «360».

Она напомнила, что, согласно постановлению правительства от 14 ноября 2022 года, 1 декабря увеличились тарифы на ЖКХ.

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«Предельный рост цен для всех регионов на газ, электроэнергию, снабжение водой и теплом составит 9%», — сказала парламентарий.

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По ее словам, внеплановая индексация отразится на динамике реальных доходов населения.

«Сильнее всего повышение ударит по самым уязвимым слоям населения: пенсионеры, инвалиды, одинокие родители и многодетные семьи», — подчеркнула собеседница «360».

Она уточнила, что в основном средства материнского капитала тратятся на приобретение жилья. Однако не для всех семей эта покупка актуальна и доступна. Депутату приходит много писем от людей, что лежащие на счету деньги таким образом обесцениваются.

«В условиях постоянного роста цен на ЖКХ, многие не справляются с расходами, копятся долги. Поэтому, на мой взгляд, необходимо разрешить расходовать средства маткапитала на оплату ЖКХ. Это станет хорошей мерой поддержки», — заключила Лантратова.

Ранее она заявила, что сейчас на оплату коммуналки многие семьи тратят до половины своих доходов. Оплата услуг ЖКХ средствами маткапитала позволят людям расходовать деньги на оплату кружков, памперсов и так далее.