Депутат объяснил, зачем США тратятся на пропаганду НАТО

Член думского Комитета по международным делам Антон Морозов обсудил с RT намерение США заняться информированием молодежи о деятельности НАТО.

Парламентарий заметил, что военный блок утрачивает свое значение, поскольку его создали в период противостояния СССР и Запада. Он напомнил, что тогда была реальная угроза вооруженного столкновения между государствами.

«Сейчас Российская Федерация проводит абсолютно миролюбивую политику. Поэтому, видимо, больше людей, особенно среди молодежи, не понимают, зачем нужен этот альянс», — отметил Морозов.

По его мнению, Штаты выделил деньги на пропаганду НАТО, чтобы сохранить организацию, и ее авторитет в Европе. Он добавил, что США не хочет терять свое влияние, а Североатлантический Альянс является основным инструментом для этого.

«Поэтому, конечно, им нужно сохранить НАТО как организацию, которая, по сути, уже утрачивает свой смысл», — подытожил законодатель.