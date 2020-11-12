Депутат объяснил, зачем нужно продлевать новогодние каникулы до 24 января
Член партии Сергей Малинкович заметил, что благодаря длинным выходным после Нового года можно будет подготовить вакцину для населения. Мнение политика привел сайт mk.ru.
«Наша инициатива связана не с тем, чтобы страна „гуляла“. Все мы видим кривую коронавируса. <…> Что-то нужно делать, чтобы выиграть время», — сказал депутат.
Каникулы дадут фору промышленности. Скорость распространения COVID-19, подчеркнул Малинкович, выше скорости подготовки препаратов против инфекции.
Парламентарий заметил, что другого выхода из создавшейся ситуации авторы инициативы не видят. Контакты между людьми необходимо свести к минимуму: так вакцина подоспеет раньше, чем страна выйдет на плато по коронавирусу.
Партия, заметил Малинкович, обратилась к властям с просьбой оперативно разработать механизм оплаты дополнительных выходных работающим вне бюджетной сферы. Каникулы предлагается продлить до 24 января с сохранением заработной платы.