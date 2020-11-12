Депутат объяснил, зачем нужно продлевать новогодние каникулы до 24 января

Необходимость продлить новогодние каникулы для россиян на две недели объяснили борьбой с пандемией. В партии «Коммунисты России» считают, что дополнительный отдых позволит выиграть у коронавируса время.

Член партии Сергей Малинкович заметил, что благодаря длинным выходным после Нового года можно будет подготовить вакцину для населения. Мнение политика привел сайт mk.ru.

«Наша инициатива связана не с тем, чтобы страна „гуляла“. Все мы видим кривую коронавируса. <…> Что-то нужно делать, чтобы выиграть время», — сказал депутат.

Каникулы дадут фору промышленности. Скорость распространения COVID-19, подчеркнул Малинкович, выше скорости подготовки препаратов против инфекции.

Парламентарий заметил, что другого выхода из создавшейся ситуации авторы инициативы не видят. Контакты между людьми необходимо свести к минимуму: так вакцина подоспеет раньше, чем страна выйдет на плато по коронавирусу.

Партия, заметил Малинкович, обратилась к властям с просьбой оперативно разработать механизм оплаты дополнительных выходных работающим вне бюджетной сферы. Каникулы предлагается продлить до 24 января с сохранением заработной платы.