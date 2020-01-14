Депутат объяснил теплую зиму в России американским «климатическим оружием»
В интервью радиостанции «Говорит Москва» он напомнил, что Вашингтон испытывал климатическое оружие во Вьетнаме. Сейчас подобные разработки запрещены, но, по его мнению, они однозначно продолжаются.
Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всегоАлексей Журавлевдепутат Госдумы
Депутат предположил, что США маскируют «климатическое оружие» под некие исследования. Журавлев предрек, что, если «поплывет» вечная мерзлота, это будет катастрофа. Американцы об этом знают и этого добиваются.
Климатологи утверждают, что россияне переживают зиму, которая может стать самой теплой за последние 130 лет. Новый температурный рекорд может быть поставлен 16 января, когда в центральной части России температура поднимется до +5 градусов по Цельсию.