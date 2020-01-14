Депутат объяснил теплую зиму в России американским «климатическим оружием»

В России установилось небывалое тепло. Синоптики удивлены, а в Госдуме нашли свое объяснение. Депутат Алексей Журавлев заявил, что во всем виноваты американцы и их климатическое оружие.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» он напомнил, что Вашингтон испытывал климатическое оружие во Вьетнаме. Сейчас подобные разработки запрещены, но, по его мнению, они однозначно продолжаются.

Сегодня Америка, которая в передовых технологиях использует все, что только можно, может и такое быть. Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего Алексей Журавлев депутат Госдумы

Депутат предположил, что США маскируют «климатическое оружие» под некие исследования. Журавлев предрек, что, если «поплывет» вечная мерзлота, это будет катастрофа. Американцы об этом знают и этого добиваются.

Климатологи утверждают, что россияне переживают зиму, которая может стать самой теплой за последние 130 лет. Новый температурный рекорд может быть поставлен 16 января, когда в центральной части России температура поднимется до +5 градусов по Цельсию.