«Применяют даже на детских праздниках»: депутат объяснил свою идею маркировать сухой лед

Сухой лед в бассейне стал причиной смерти Валентина Диденко и его друзей. После произошедшего депутаты предложили продавать вещество по новым правилам с предупреждающей маркировкой. Автор инициативы напомнил, что предупрежден — значит вооружен.

Депутат Госдумы Иван Сухарев рассказал «360», что речь идет о новых обязательствах для производителей. На упаковке с сухим льдом 50% пространства должно быть отведено под предупреждающую информацию. Депутат напомнил о смертельном случае в столичном банном комплексе. Диденко знал об опасности сухого льда, но все равно высыпал его в бассейн. В результате он погиб сам и уничтожил других людей.

«Это недопустимая глупость, поэтому люди должны быть предупреждены о том, что может за собой повлечь применение вроде безопасного такого сухого льда. Его, как я понял, применяют даже аниматоры на праздниках детских, понимаете? Это просто недопустимо, на мой взгляд, — рисковать жизнью и здоровьем наших детей», — отметил Сухарев.

Сухарев подчеркнул, что часто с сухим льдом экспериментируют дети. Такая ситуация — дикость. Здесь возникают вопросы к родителям и тем, кто не знает элементарные вещи с уроков химии об опасности вещества. По словам депутата, многие воспринимают пар от сухого льда как просто что-то забавное, но за весельем скрывается смерть.

«Сухой лед, который воспринимают как игрушку в последнее время, видите насколько оказался опасен. Люди должны быть предупреждены, поэтому наше предложение от ЛДПР заключается в том, чтобы сохранить жизнь и здоровье наших граждан, [это] самое важное», — сказал депутат.

Он добавил, что нельзя рисковать ничьей жизнью и здоровьем. Граждане должны быть обязательно предупреждены о вредных последствиях любой продукции. Свои предложения по новым правилам продажи сухого льда Сухарев уже направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

В конце февраля блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения. Ее муж Валентин заказал для вечеринки 60 килограммов сухого льда. Вещество высыпали в бассейн и начали в нем купаться. В итоге мужчина и еще два человека погибли.