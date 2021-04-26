Депутат объяснил, сохранится ли зарплата в длинные майские праздники

Председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских сообщил, что у россиян сохранится зарплата в длинные майские праздники — с 1 по 11 мая, написал сайт URA.ru.

«Человек должен получить такую оплату, как если бы он работал. Если работодателю необходимо вывести для работы организации работника, то, соответственно, он должен выпустить приказ и написать обоснование, почему так необходимо работника выводить, но при этом работнику зарплата платится та же», — отметил депутат.

При этом для тех, у кого отпуска уже оформлены, ничего не изменится. Ветлужских объяснил, что длинные майские выходные не являются праздничными днями. Они необходимы, чтобы сократить число контактов между людьми в период распространения коронавируса.