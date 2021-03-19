Депутат объяснил снижение интереса к высшему образованию

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин прокомментировал снижение популярности высшего образования. Об этом сообщила НСН.

По статистике, сейчас только 43% родителей говорят, что их ребенок собирается в вуз. Раньше таких выпускников было 80%.

Смолин объяснил, что это связано с тем, что высшее образование не гарантирует трудоустройство.

«Многие также убедились, что высшее образование хоть и повышает шансы на трудоустройство, но обеспечивает его не всегда. Работодатели в последнее время меньше внимания обращают на диплом, а все больше на практический опыт работы». — пояснил он.