Депутат объяснил преимущество США в организации космического туризма

Депутат Госдумы Максим Сураев обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» преимущества Соединенных Штатов в организации космического туризма.

Парламентарий заметил, что на американском космическом корабле Crew Dragon для экипажа предусмотрено шесть мест, а в российском корабле — три. По мнению Сураева, этого мало, так как на борту, кроме туристов, должны находиться профессионалы.

«Им (США — прим. ред.) намного проще и намного дешевле будет эту историю (космический туризм — прим. ред.) реализовать. Насколько я знаю, у нас Олег Новицкий, который сейчас летает, который должен спускать как раз режиссера и актрису. Причем это получается так, что там три места, и займут два места», — обратил внимание депутат.