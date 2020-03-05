Депутат объяснил, почему в России много незарегистрированных браков

Депутат уверена, что частично в браках без регистрации виноваты СМИ.

«Они привыкли уже ни за что не отвечать: поживут — ушли, дети остались. Найди его, у него может быть пять таких семей. У нас сейчас будет в Конституции даже закреплен традиционный брак, который регистрируется, чтобы у детей были папа и мама. Об этом даже президент сказал», — заявила Плетнева.

Она также добавила, что в семье в первую очередь необходимо думать о детях и быть ответственными за них.

Плетнева считает, что изменения в Конституции РФ улучшат ситуацию с браками.