Депутат объяснил, почему РФ была необходима своя вакцина от COVID-19

Депутат ЗакСа Санкт-Петербурга Михаил Амосов объяснил, почему России была необходима своя вакцина от коронавируса.

Он пояснил, что фармацевтическая отрасль РФ сформировалась так, что большинство препаратов в рамках кооперации с другими государствами наша страна получала из-за границы, пишет РИА ФАН.

«Сейчас проводится политика поддержки отечественных предприятий. Мы на правильном пути в целом, как страна. Это официальная линия властей Петербурга — поощрять фармацевтический кластер города», — отметил Амосов.

По его словам, вместе с тем нельзя ограничиваться лишь своими лекарствами. Но, если возможно сделать их самостоятельно, лучше не прибегать к помощи других стран в этом вопросе. Он уточнил, что без своей вакцины России пришлось бы стоять в очереди за чужим препаратом.