Эксклюзив 01 августа 2023, 12:50 Депутат объяснил, кого из работающих пенсионеров затронет повышение выплат Депутат Чаплин разъяснил повышение пенсий работающим пенсионерам с 1 августа РИА «Новости»

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С 1 августа в России вступил в силу ряд важных изменений для населения. Одно из самых главных касается повышения соцвыплат и, в частности, повышения пенсии работающим пенсионерам. О том, кого затронет мера, рассказал в комментарии «360» депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин

«С 1 августа повысят пенсии работающим пенсионерам. Здесь отмечу, что именно тем, кто трудился в прошлом году», — подчеркнул парламентарий.

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Чаплин пояснил, что размер прибавки зависит от заработка пенсионера за предыдущий год и от уплаты страховых взносов.

«Чем больше зарплата, тем больше повысится пенсия», — уточнил он.

В пресс-службе Социального фонда обратили внимание, что максимальная прибавка в этом году составляет три пенсионных коэффициента. По предварительным данным СФР, перерасчет страховых пенсий получат около 9,5 миллиона пенсионеров.

Корректировка выплат затронет всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2022 году работодатели перечисляли страховые взносы, добавили в фонде.

Вырастут пенсии и у получателей выплат по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, ранее не учтенные при назначении выплат.

Перерасчет в августе происходит автоматически, напомнили в СФР. Пенсионерам не придется никуда обращаться, чтобы получить выплаты в новом размере.