Депутат объяснил, как пандемия повлияла на работу фракции ЛДПР в Приморье

«2020 год был серьезным суровым испытанием, потому что все привычные методы взаимодействия с людьми оказались в этом году не очень востребованными. Во время апрельской изоляции был полностью прекращен прием граждан в приемной ЛДПР», — уточнил Селюк.

Он рассказал, что ближе к лету начался активный прием людей в электронном формате, участилось общение по видеосвязи. Члены партии стали лучше чем прежде реагировать на телефонные звонки. Депутат уточнил, что больше всего было обращений, касающихся ЖКХ — управляющих компаний и содержания домов.