10 июня 2023, 09:24
Депутат объяснил, как оформить на себя заброшенный участок сада
Депутат Госдумы Чаплин: россияне могут оформить на себя заброшенный садовый участок соседа
Существуют несколько вариантов законного оформления заброшенного соседского садового участка на себя. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.
«Если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят», — уточнил депутат.
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Чаплин пояснил, что это решение принимает суд. На заседании необходимо доказать, что собственник или его наследники нарушают закон.
Если участок изымут в пользу муниципального образования, то нет гарантии, что землю передадут добросовестному соседу.
Другой вариант — гектары заброшенного сада могут признать бесхозными, когда бывший собственник отказался от прав на участок либо умер.
Ранее Росреестр рассказал о четырех главных ошибках при использовании дачных участков.
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