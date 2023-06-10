Общество 10 июня 2023, 09:24 Депутат объяснил, как оформить на себя заброшенный участок сада Депутат Госдумы Чаплин: россияне могут оформить на себя заброшенный садовый участок соседа РИА «Новости»

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Существуют несколько вариантов законного оформления заброшенного соседского садового участка на себя. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель союза дачников Подмосковья и депутат Госдумы от «Единой России» Никита Чаплин.

«Если участок заброшен более трех лет или используется с нарушением разрешенного назначения земли, то по гражданскому законодательству он может быть изъят», — уточнил депутат.

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Чаплин пояснил, что это решение принимает суд. На заседании необходимо доказать, что собственник или его наследники нарушают закон.

Если участок изымут в пользу муниципального образования, то нет гарантии, что землю передадут добросовестному соседу.

Другой вариант — гектары заброшенного сада могут признать бесхозными, когда бывший собственник отказался от прав на участок либо умер.

Ранее Росреестр рассказал о четырех главных ошибках при использовании дачных участков.