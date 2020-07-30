Депутат объяснил, как можно увеличить пособие по безработице в России

Депутат Госдумы Светлана Бессараб объяснила, как можно увеличить пособие по безработице в России. По ее словам, в нашей стране необходимо ввести специальную систему страхования, чтобы человек мог обезопасить себя на случай потери заработка.

«Международной организацией труда принята конвенция о страховании от безработицы и о выплате пособия в случае утраты заработка в размере не ниже половины его величины. Достаточно странно, что такая страна, такое социальное государство, как Россия, до сих пор не начала этим заниматься», — подчеркнула она.

Как отметила политик, профсоюзы говорят на эту тему последние десять лет. Она заметила, что настало время разрабатывать методику перехода на страхование от безработицы, чтобы каждый месяц делать отчисления, информирует РИА ФАН.

Бессараб пояснила, что средства можно переводить в фонд, который будет создан специально под эти цели. В альтернативном варианте деньги станут направлять в Фонд социального страхования либо в Пенсионный фонд (ПФР).

Депутат напомнила, что по причине пандемии коронавируса размер пособия по безработице увеличили до размера федерального прожиточного минимума.