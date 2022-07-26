Депутат объяснил идею с ужесточением контроля за расходами главврачей и директоров школ

Член думского Комитета по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко обсудила с радиостанцией «Говорит Москва» предложение Минтруда ужесточить контроль за расходами директоров школ и главврачей.

«Это сделано не только для того, чтобы посмотреть соответствуют ли доходы расходам, это обязывает систему быть прозрачной. Чтобы общество понимало, какая зарплата у директора, а какая у рядового учителя», — объяснила Пилипенко.

Она напомнила, что зарплата руководителя не должна быть более 10 зарплат средних в коллективе. По ее словам, одна из составляющих инициативы ведомства — потребность общества в справедливости.

«Мера также связана с антикоррупционными мероприятиями», — добавила законодатель.