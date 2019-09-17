Депутат объяснил идею признать рэп-баттлы видом спорта

Среди молодежи все больше набирает популярность такое направление, как рэп-баттл. Рифмовщики соревнуются в придумывании удачного слога, но пока такие баттлы не относятся к какому-либо виду спорта или искусства. Депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов предложил официально признать турниры, а в разговоре с «360» объяснил инициативу.

«Везде у нас со всех телеканалов политики говорят о том, чтобы поддерживать молодежь. На всех молодежных фестивалях у нас в основном ярко представлены три направления: воркаут (ребята, которые спортом занимаются, например, на турниках), рэп-баттлы и брейк-данс», — рассказал Власов.

Он отметил, что сейчас, в отличие от стальных, рэп-баттл не признан ни видом спорта, ни какой-либо отдельной субкультурой. Во многих странах мира воркаут является спортивной дисциплиной, а брейк-данс вообще входит в Олимпийскую программу.

Непризнанность баттлов приводит к тому, что участники не могут получить какую-либо поддержку государства или спонсоров, а также не могут претендовать на получение грантов.

«Мне кажется, что это абсолютно неправильно, когда у нас не признано это интересное направление; направление, где люди в стихотворной форме и определенным образом отстаивают свою точку зрения», — подчеркнул депутат.

Депутат Госдумы предложил признать рэп-баттл видом спорта Подробнее

Власов добавил, что подобные соревнования уже очень популярны в Европе и США. В России баттлы также развиваются большими темпами. Новая культура является неким продолжением того, что делали раньше поэты Серебряного века. Например, Маяковский и Есенин устраивали стихотворный поединок.

«Такой формат отстаивания своей позиции достаточно популярен. Мне кажется, что вот здесь, как раз и проявляются интеллектуальные способности человека, его способность мыслить, рассуждать и отстаивать свою точку зрения», — заметил он.

Депутат уже направил свою инициативу министру Павлу Колобкову, где предложил официально признать рэп-баттл новым видом спорта. Теперь Власов в течение двух недель должен получить ответ на свой запрос.