Депутат объяснил, что поможет России уйти от нефтедолларов за пять лет

Депутат Госдумы Сергей Катасонов рассказал порталу News.ru, при каких условиях Россия сможет забыть про зависимость от доходов от продажи углеводородов.

По мнению парламентария, Россия сможет уйти от нефтедолларов за пять лет, если перейдет на «зеленую экономику», откажется от монетарной политики, сделает доступными кредиты для бизнеса, изменит позицию и подчинение Центробанку.

«В этом случае, я думаю, в течение пяти лет можем перестроиться и уйти от зависимости [от нефтедолларов]. В частности, мы можем продавать не газ, а водород, ячейки (накопители энергии. — прим. News.ru)», — уточнил собеседник издания.