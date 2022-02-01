Депутат Новиков: Запад проспонсирует расширение украинской армии

Депутат Дмитрий Новиков выразил мнение, что западные кураторы Украины выделят финансирование на расширение армии в стране. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По его словам, такая инициатива направлена против России.

«Все это надо рассматривать, как попытку создать на территории Украины некий „ударный кулак“», — считает Новиков.

По его словам, это бессмысленная мера для Украины, с точки зрения решения ее внутренних проблем.