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    01 февраля 2022, 23:11

    Депутат Новиков: Запад проспонсирует расширение украинской армии

    Дарья Морозова

    Депутат Дмитрий Новиков выразил мнение, что западные кураторы Украины выделят финансирование на расширение армии в стране. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    По его словам, такая инициатива направлена против России.

    «Все это надо рассматривать, как попытку создать на территории Украины некий „ударный кулак“», — считает Новиков.

    По его словам, это бессмысленная мера для Украины, с точки зрения решения ее внутренних проблем.