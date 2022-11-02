Депутат Новиков призвал идти путем социалистического развития | 360°

02 ноября 2022, 22:25
Депутат Новиков призвал идти путем социалистического развития
Первый зампред думского Комитета по международным делам Дмитрий Новиков пришел к выводу, что переход от капиталистического строя к социалистическому — это естественный процесс эволюции в политике. Парламентария процитировала радиостанция «Говорит Москва».
«Есть только один способ: обратиться к истории, посмотреть, что в этой самой истории было. Потому что, размышляя о будущем, человек всегда возвращается к некоему коллективному историческому опыту. Опыту своей страны, других стран и государств», — заметил законодатель.
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По его словам, на фоне успехов Китая становится очевидным, что убедительная альтернатива — это путь социалистического развития.
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«Или мы идем социалистическим путем, или мы деградируем дальше», — подчеркнул депутат.
Депутаты
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