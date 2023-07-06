Общество 06 июля 2023, 21:33 Депутат Нилов заявил, что трудовая миграция должна строиться про принципу необходимости

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Чтобы избежать чрезмерного наплыва трудовых мигрантов, нужно основываться на запросах работодателей. Таким мнением с «Парламентской газетой» поделился председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, привлекать рабочую силу из-за рубежа нужно только в том случае, если есть подобная необходимость. Например, работодатель должен сформулировать запрос на количество рабочих определенных профессий и на оговоренные сроки. И люди приезжают четко на эти места.

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«Это должно так работать — в конкретном регионе, в конкретную сферу требуется определенное количество мигрантов определенных профессий. И иностранцы едут в Россию именно под этот запрос», — пояснил депутат.

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