Общество 17 июля 2023, 15:42 Депутат Нилов заявил, что собак бойцовых пород обязательно нужно выгуливать в наморднике

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В Госдуме приняли закон о запрете самовыгула собак, который также предполагает, что животные бойцовых пород обязаны появляться в обществе в наморднике. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, недопустимо, чтобы потенциально опасные животные угрожали людям. И отговорка хозяев о том, что их питомец добрый, не работает. Потому что, в первую очередь, собака живет инстинктами, и она может броситься на человека, если посчитает, что он представляет опасность.

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«Поэтому обязательно должны быть жесткие правила выгула для собак. Для особых пород — только в наморднике, только в ошейнике», — подчеркнул депутат.

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