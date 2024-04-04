Общество 04 апреля 2024, 14:18 Депутат Нилов: солнечная погода напрямую влияет на продуктивность

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Большинство россиян (65%) высоко оценили результативность своей трудовой деятельности в марте 2024 года. При этом в феврале набралось 57% респондентов с такой позицией. В беседе с ИА НСН результаты исследования прокомментировал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Надо осторожно подходить к таким опросам и оценкам. Потому что в зависимости от критериев разные могут быть ответы. В целом, если сравнивать февраль и март, март — это уже весна. <…> Это уже другая погода, солнце и другое настроение», — высказался депутат.

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По мнению парламентария, именно предвкушение потепления и светлые дни, которыми сопровождается начало весны, влияют на работоспособность, а также атмосферу в коллективе.