Общество 21 июля 2023, 18:50 Депутат Нилов: реформа ЖКХ дает возможность дополнительно контролировать средства

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Общественной Службой Новостей» прокомментировал инициативу Минстроя РФ, которая направлена на изменение текущей системы оплаты коммунальных услуг.

Она гласит, что УК больше не смогут произвольно распоряжаться средствами, которые платят жильцы. По словам Нилова, разработка дает возможность дополнительно контролировать средства и придает дополнительную прозрачность оплаты ЖКХ.

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Кроме того, инициатива подчеркивает целевое использование тех денежных средств, которые собираются с жителей, добавил депутат.