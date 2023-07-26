Общество 26 июля 2023, 18:47 Депутат Нилов рассказал об опасностях зарплаты «в конверте» Депутат Нилов: работодателя могут привлечь к уголовной ответственности

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Общественной Службой Новостей» объяснил опасность получения зарплаты «в конверте».

По словам депутата, плюсы легальной зарплаты очевидны. Сотруднику начисляют дополнительные официально заработанные страховые баллы, которые нужны для пенсии. Кроме того, официальная зарплата — это возможность получать кредиты и показывать свой официальный доход при наличии трат.

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Выдавая зарплату «в конверте», работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности, а с работника могут взыскать неуплаченный НДФЛ и оштрафовать его, добавил Нилов.