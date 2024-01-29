29 января 2024, 15:29
Депутат Нилов рассказал о проекте закона, который даст возможность семьям с тремя детьми получить землю
Закон о предоставлении возможности получения земельного участка либо денежной компенсации семьям с тремя детьми будет внесет в Госдуму после заключения правительства РФ. Об этом RT сообщил депутат Ярослав Нилов.
Политик напомнил, что сейчас сами регионы определяют, нуждается человек в улучшении жилищных условий и можно ли ему выделить землю.
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«Регионы имеют право вводить свои дополнительные требования — и, к сожалению, многие регионы вводят так называемые критерии нуждаемости», — добавил депутат.
Законы
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