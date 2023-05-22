Общество 22 мая 2023, 18:45 Депутат Нилов раскритиковал идею ввести в России шестидневную рабочую неделю

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Депутат Госдумы Ярослав Нилов прокомментировал предложение ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» ввести в стране шестидневную рабочую неделю. Он выступил резко против этой идеи, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Он заявил, что рабочие нормы отражены законодательно, и нет смысла их менять. В любом случае, к решению любой задачи нужен комплексный и планомерные подход. Но в целом, отметил депутат, шестидневка может привести к повышенной социальной напряженности.

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«Между четырехдневной и шестидневкой я выберу четырехдневку, но рынок должен сам все отрегулировать. Дополнительная регуляторика может отрицательно повлиять на экономику», — отметил Ярослав Нилов.

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