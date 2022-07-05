Депутат Нилов прокомментировал возможное установление 8 июля выходным днем в России

Заместитель руководителя фракции ЛДПР, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал законопроект об установлении 8 июля выходным днем по случаю праздника Семьи, любви и верности. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По его словам, любой дополнительный выходной — это нагрузка на экономику и особенно на бизнес.

«Любые дополнительные выходные рассматриваются на площадке Российской трехсторонней комиссии (по регулированию социально-трудовых отношений — прим. ред.) с участием объединения профсоюзов, работодателей и правительства. Надо понимать, что любой дополнительный выходной — это нагрузка на экономику и особенно на бизнес, поэтому в Трудовом кодексе существует некий баланс. <…> Но что касается дополнительного выходного дня, это надо обсуждать и смотреть, в том числе исходя из экономических реалий, в которых мы сегодня пребываем», — сказал политик.

Он также высказал слова благодарности президенту, что теперь официально 8 июля будет в российском праздничном календаре.

Законопроект, устанавливающий 8 июля в России новый выходной в честь Дня семьи, любви и верности, планируется внести в Госдуму 5 июля. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.