Депутат Нилов прокомментировал отсрочку для айтишников

Российским IT-специалистам младше 27 лет предоставили отсрочку от армии. Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с NEWS.ru назвал это правильным решением.

«Считаю, что это решение правильное и отвечает требованиям и вызовам времени», — сказал Нилов.

Он отметил, что айтишники крайне важны для экономики страны, поэтому их нужно поддерживать и стимулировать к работе.

«Кроме того, надо иметь в виду, что, с учетом потребности на рынке труда айтишников, наблюдалось их желание работать удаленно, и стоят они достаточно дорого, понимая, что их готовы брать на работу дистанционно зарубежные компании, им необязательно уезжать», — добавил депутат.