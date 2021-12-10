Депутат Нилов прокомментировал идею ввести штрафы за курение рядом с беременными и детьми

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в разговоре с RT прокомментировал предложение ввести отдельные штрафы за курение рядом с детьми или беременными женщинами. С такой идеей ранее выступил руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Нилов согласился, что когда дети видят, как взрослые курят или употребляют алкоголь, им «навязывается такая модель поведения», поэтому идея со штрафами кажется ему осмысленной. Однако он добавил, что такое предложение было бы трудно реализовать.

«У нас есть штрафы, например, за курение в общественных местах, на детских площадках, в подъездах. Мы же понимаем, что статьи применяются не так часто, как они могли бы применяться для того, чтобы остановить этот процесс», — сказал депутат.