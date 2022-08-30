Депутат Нилов призвал сделать 31 декабря официальным выходным

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Ярослав Нилов призвал закрепить 31 декабря в трудовом кодексе как официальный выходной день. Об этом написал RT.

Он отметил, что календарь праздничных дней утверждается каждый год. В этом году, как и в следующем, 31 декабря и так будет выходным днем, однако следует поставить точку в этом вопросе, сделав канун Нового года официальным выходным, вне зависимости от дня недели, считает депутат.

«Такой проект закона внесен в Госдуму достаточно давно. Он пока кажется неактуальным, исходя из того, что 31 декабря выпадает на выходные и проблемы нет. Но потом проблема может опять возникнуть, как она возникала несколько лет подряд. Даже президенту приходилось вмешиваться. Поэтому мы считаем, что для сохранения баланса выходных и рабочих дней необходимо сделать логичный перенос, зафиксировав его в трудовом кодексе», — заявил депутат.