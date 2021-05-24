Депутат Нилов призвал аккуратно подойти к идее о трудоустройстве заключенных

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов оценил инициативу о замене трудовых мигрантов заключенными, написал сайт RT.

Как считает депутат, к реализации этой идеи нужно подходить «аккуратно и внимательно».

«Конечно, не всех заключенных нужно сразу трудоустраивать — здесь нужно смотреть, по каким статьям человек был привлечен к уголовной ответственности и получил соответствующее наказание», — отметил парламентарий.

По словам Нилова, пока предложения на такие темы не поступали в Госдуму. Глава комитета думает, что потребуются изменения в трудовом законодательстве, учитывая особый статус лиц, которые будут выполнять работу. При этом процесс будет иметь позитивные последствия для трудящихся и государства.