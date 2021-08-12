Депутат Нилов предложил вернуть трудоустройство по распределению для выпускников вузов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил вернуть трудоустройство по распределению для выпускников вузов, которые учились на бюджете. По его мнению, это решит проблему нехватки кадров, сообщило Ura.ru.

«Если человек поступает на бюджет по льготной программе, тогда следует предусмотреть обязательное распределение после окончания вуза. Предоставляются льготы при поступлении, обеспечивается бесплатное обучение, при этом обязательство — устройство по распределению», — заявил депутат.

Нилов считает, что это должно касаться выпускников педагогических и медицинских вузов. По мнению депутата, это решит проблему нехватки кадров в этих сферах.

Такая система существовала в СССР, она охватывала всех выпускников средних и высших учебных заведений.