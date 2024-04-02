Общество 02 апреля 2024, 11:57 Депутат Нилов предложил увеличить штрафы для авиадебоширов на борту

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Нарушений на борту самолета, например, пьяных дебошей и курения, в последнее время становится все больше, но штрафы за это достаточно небольшие, поэтому их надо увеличить, чтобы они могли остановить потенциальных хулиганов. Таким мнением поделился с RT инициатор соответствующего законопроекта, председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он подчеркнул, что существующая система штрафов и наказаний не работает. По этой причине депутаты фракции ЛДПР и разработали законопроект, увеличивающий штрафы. В частности, он предлагает наказывать за курение суммой от трех до пяти тысяч рублей. А если человек не выполнит распоряжение командира воздушного судна, то заплатит от восьми до 12 тысяч рублей.

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Штрафы за мелкое хулиганство и оскорбительное поведение в пьяном виде предложили поднять до 10 тысяч рублей.

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