Депутат Нилов предложил упростить выдачу гражданства для детей за границей

В России разработали новый законопроект об упрощении выдачи гражданства для детей, проживающих в других странах. Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от фракции ЛДПР Ярослав Нилов, сообщил «ФедералПресс».

«Наличие отца или матери с российским гражданством предлагаем считать основанием для упрощенного приема в гражданства РФ ребенка», — отметил политик.

Он также добавил, что разрешение родителя-иностранца на получение ребенком гражданства не потребуется. Заявление может подать лишь один из супругов.

Таким образом ребенок будет защищен, где бы он ни находился, добавил Нилов.