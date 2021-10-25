Депутат Нилов предложил способ борьбы с ценами на гречку

Представители компании «Роса» заявили о подорожании гречки и овсянки в России на 10-20%. По их словам, стоимость увеличится из-за роста цен на сырье. Чуть меньше «зерновой кризис» коснется риса и бобовых. Депутат Госдумы Олег Нилов, занимающий пост первого зампредседателя Комитета по аграрным вопросам, предложил решить проблему методом здоровой конкуренции. Об этом написала «Политика сегодня».

Нилов считает, что «сбить» цены у сетевых магазинов поможет практика ярмарок выходного дня «как на центральных площадях на Западе».

«Не только с поля должно быть разрешено продавать свою продукцию, но и „с колес“. Нужно предоставить фермерам и кооперативам право осуществлять бесплатную торговлю, продавать продукцию по себестоимости плюс разумный процент, тогда и сетевики вынуждены будут снижать цены», — сообщил парламентарий.

В Министерстве сельского хозяйства заверили, что резкое подорожание будет «смягчено» за счет прошлогодней прибыли. Производители либо смирятся с ростом цен и уступят, либо будут вынуждены покинуть рынки.

В сентябре 2021 года цены на гречневую крупу достигли рекордных 100 рублей за килограмм. Последний раз такая стоимость продукта была отмечена в 2011 году.