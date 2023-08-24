Общество 24 августа 2023, 11:02 Депутат Нилов предложил оформлять ОСАГО не на конкретный автомобиль, а на водителя

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Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил оформлять ОСАГО не на автомобиль, а на водителя. Об этом написала «Парламентская газета».

По словам парламентария, подход, привязывающий ОСАГО к автомобилю, изначально ошибочный.

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«Одновременно должна оставаться возможность купить полис на конкретный автомобиль. Это может быть выгоднее, если, например, в семье одна машина и несколько водителей», — добавил политик.

Предложение оформлять ОСАГО на водителя в Центробанке и Российском союзе автостраховщиков пока не поддержали. Депутат уверен, что рано или поздно в России к этому придут.