Депутат Нилов предложил наказывать лихачей на российских дорогах

Законопроект о наказании для водителей-лихачей готовит группа депутатов Госдумы от ЛДПР. По словам Ярослава Нилова, для штрафа или лишения прав хватит трех условий. Это злой умысел, наличие видеодоказательства и решение суда, пишет «Парламентская газета».

Кабинет министров положительно оценил данную инициативу. Над решением этого вопроса ЛДПР работает в течение десяти лет, пояснил Нилов.

«И хотя с тех пор культура поведения на российских дорогах выросла, все же остаются водители, которые считают, что могут ездить как хотят и им за это ничего не будет», — подчеркнул он.

Парламентарий считает, что нельзя создавать ситуации, при которых водители находятся в разных условиях. На дорогах все равны и должны следовать правилам.

Ранее депутат Хамзаев выступил за введение параллельного импорта на зарубежные фильмы.