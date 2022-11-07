Депутат Нилов пообещал поддержать любые решения, направленные на защиту прав инвалидов | 360°

Общество 07 ноября 2022, 22:42 Депутат Нилов пообещал поддержать любые решения, направленные на защиту прав инвалидов

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Глава думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обсудил с «Парламентской газетой» петербургский законопроект, который предполагает обновление списка средств реабилитации инвалидов. Их предоставляются за счет городского бюджета.

Нилов заметил, что перечень технических средств реабилитации для инвалидов периодически пересматривается. Это происходит благодаря активной деятельности таких крупных организаций, как всероссийские общества слепых, глухих и Всероссийское общество инвалидов.

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«Что касается изменений в перечне ТСР, принятых в Санкт-Петербурге, то если их поддерживают люди с ограниченными возможностями здоровья, такое решение можно только приветствовать Я поддержу любые решения, которые направлены на создание более комфортной и доступной среды и на защиту прав людей с ограниченными возможностями здоровья», — заверил законодатель.

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